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18 січня 2020, субота, 06:30 5 Документ
Економіка 2020-01-18T07:15:02+02:00
Українські Новини
Рябошапка у грудні заробив у сім разів більше окладу

Рябошапка у грудні заробив у сім разів більше окладу

Валерия Драгомирова
Офіс генерального прокурора, зарплата чиновників, Зарплата, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки, який отримав першу зарплату майже в 4 рази більше окладу, за грудень 2019 року склала 259 336 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

Оклад Рябошапки склав 37 тис. гривень. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

Яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.

Як повідомляли Українські Новини, 11 грудня Кабмін підвищив оклад генпрокурора з 37 тис. гривень до 93,6 тис. гривень.

Крім того, ТОП зарплат силовиків за листопад. Найвища зарплата в листопаді у силовиків - у заступника генерального прокурора, спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого. За листопад вона склала 239 353 гривні. Оклад прокурора склав 63 432 гривні.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка знаходиться на другому місці. У листопаді зарплата Рябошапки склала 195 тис гривень. При цьому оклад Рябошапки склав 37 тис. гривень.

Тим часом хто з міністрів отримав більше всіх у грудні.

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