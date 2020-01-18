Рябошапка у грудні заробив у сім разів більше окладу

Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки, який отримав першу зарплату майже в 4 рази більше окладу, за грудень 2019 року склала 259 336 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.



Оклад Рябошапки склав 37 тис. гривень. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.



Яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.

Як повідомляли Українські Новини, 11 грудня Кабмін підвищив оклад генпрокурора з 37 тис. гривень до 93,6 тис. гривень.



Крім того, ТОП зарплат силовиків за листопад. Найвища зарплата в листопаді у силовиків - у заступника генерального прокурора, спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого. За листопад вона склала 239 353 гривні. Оклад прокурора склав 63 432 гривні.



Генеральний прокурор Руслан Рябошапка знаходиться на другому місці. У листопаді зарплата Рябошапки склала 195 тис гривень. При цьому оклад Рябошапки склав 37 тис. гривень.



Тим часом хто з міністрів отримав більше всіх у грудні.