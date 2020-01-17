Грехи не смывает: у Епифания развенчали миф о нырянии в прорубь на Крещение

В воскресенье, 19 января, украинцы будут отмечать праздник Крещения. Окунаться в ледяную воду - главная традиция этого дня. Однако в Православной церкви Украины (ПЦУ) заявили, что купание в проруби, по их мнению, "не свойственно украинцам" и "не смывает грехи". Пост на эту тему появился в Facebook ПЦУ.

Так, в ПЦУ утверждают, что омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению. И никакие церковные правила, по мнению ПЦУ, не предписывают купания. К тому же, как считают в ПЦУ, у украинского народа они не были распространены.

"Украинцы издавна по-особому относились к святой воде: благоговейно хранили ее у икон, берегли каждую капельку, использовали ее в особых случаях. Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас - совсем без одежды или с предшествующим алкогольным подогревом и громкими гуляниями после", - говорится в сообщении.

Для стран греческой традиции более характерен обычай освящать воды бросанием в них деревянного креста, который мужчины потом вылавливают из водоема. Но этот обычай все же не является собственно купанием или погружением, утверждают в ПЦУ.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве обустроили 16 мест для окунания к ледяную воду. Тем временем синоптики рассказали о том, какая погода будет на Крещение. Также стало известно, кому нельзя купаться в проруби на Крещение