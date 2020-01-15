В Киеве на Крещение можно будет купаться на 16 пляжах

Крещение в 2019 году

Крещение в 2019 году

На этой неделе в воскресенье, 19 января 2020 года, будут отмечать праздник Крещения, одной из традиций которого является ритуал омовения водой и ныряние в прорубь. Для этого в Киеве специально обустроено 16 мест.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо".

В частности, официально разрешено купаться в этот день в четырех районах Киева, а именно:

Днепровский район:

пляж "Детский" (Гидропарк);

пляж "Венеция" (Долобецкий остров);

пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк);

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины);

пляж "Радужный" (озеро Радужное);

пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская);

пляж "Центральный" (Труханов остров).

Оболонский район:

пляж "Вербный" (озеро Вербное);

залив Оболонь в парке "Наталка";

пляж на Оболонской набережной;

пляж "Пуща-Водица".

Деснянский район:

зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

Голосеевский район:

пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская).

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году почти 12 тыс. человек приняли участие в массовых купаниях на Крещение в Киевской области.