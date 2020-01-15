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15 января 2020, среда, 21:01 11 Карта
Общество 2020-01-15T21:30:09+02:00
Українські Новини
В Киеве на Крещение можно будет купаться на 16 пляжах

В Киеве на Крещение можно будет купаться на 16 пляжах

Таня Войтюк
Крещение, Пляжи, Гидропарк, Православный праздник
Крещение в 2019 году
Крещение в 2019 году

На этой неделе в воскресенье, 19 января 2020 года, будут отмечать праздник Крещения, одной из традиций которого является ритуал омовения водой и ныряние в прорубь. Для этого в Киеве специально обустроено 16 мест.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо".

В частности, официально разрешено купаться в этот день в четырех районах Киева, а именно:

Днепровский район:

  • пляж "Детский" (Гидропарк);
  • пляж "Венеция" (Долобецкий остров);
  • пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк);
  • пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины);
  • пляж "Радужный" (озеро Радужное);
  • пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская);
  • пляж "Центральный" (Труханов остров).

Оболонский район:

  • пляж "Вербный" (озеро Вербное);
  • залив Оболонь в парке "Наталка";
  • пляж на Оболонской набережной;
  • пляж "Пуща-Водица".

Деснянский район:

  • зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

Голосеевский район:

  • пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская).

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году почти 12 тыс. человек приняли участие в массовых купаниях на Крещение в Киевской области.

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