В Киеве на Крещение можно будет купаться на 16 пляжах

На этой неделе в воскресенье, 19 января 2020 года, будут отмечать праздник Крещения, одной из традиций которого является ритуал омовения водой и ныряние в прорубь. Для этого в Киеве специально обустроено 16 мест. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо". В частности, официально разрешено купаться в этот день в четырех районах Киева, а именно: Днепровский район: пляж "Детский" (Гидропарк); пляж "Венеция" (Долобецкий остров); пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк); пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины); пляж "Радужный" (озеро Радужное); пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская); пляж "Центральный" (Труханов остров). Оболонский район: пляж "Вербный" (озеро Вербное); залив Оболонь в парке "Наталка"; пляж на Оболонской набережной; пляж "Пуща-Водица". Деснянский район: зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака). Голосеевский район: пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская). Как сообщали Українські Новини, в прошлом году почти 12 тыс. человек приняли участие в массовых купаниях на Крещение в Киевской области.