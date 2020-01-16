Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

В воскресенье, 19 января, в Украине будут отмечать праздник Крещения. Одна из традиций этого дня - окунаться в ледяную воду. В Киеве для этого оборудовали 16 мест. Но для того, чтобы этот процесс прошел без плохих последствий для организма, нужно заранее подготовиться. О том, как правильно закаляться, расскажут Українські Новини. Праздник Крещения без последствий: Прежде всего, следует понимать, что единоразовое ныряние в прорубь не оздоровит организм. Только систематическое закаливание поможет достичь этого эффекта. Начинать можно с принятия холодного душа и обливания холодной водой. Лучшее время для этого в теплые месяцы. Постепенно снижайте температуру воды и увеличивайте продолжительность. Таким образом, крещенское окунание в ледяную воду пройдет без вреда для организма. Но важно помнить, что даже для тех, кто практикует закаливание не один год, не рекомендуется находиться в воде дольше 1,5-2 минут. Важно правильно погружаться в воду и выходить из нее. Начните с легкой разминки. Потом намочите лицо, грудь, живот и спину. Только после этого можно погрузиться в воду и плыть. Но не ныряйте с головой - это может привести к резкому охлаждению организма. Погружаться можно только по шею. После того, как вышли из воды, снимите мокрую одежду, разотрите тело полотенцем, оденьтесь в теплые вещи. Одежда и обувь должны быть просторными. Желательно без пуговиц, шнурков и молний. Если пальцы рук онемели, то их можно согреть дыханием. Важно учитывать, что реакция на холод может зависить от многих факторов (в том числе и от индивидуальных особенностей). Пол, возраст, конституция тела и физическое развитие - это неполный список того, от чего может зависеть время нахождения в воде. Дети отдают больше тепла, чем взрослые, а мужчины - больше, чем женщины. Резкий переход из ледяной воды в теплое помещение может вызвать головокружение, рвоту, шум в ушах, судороги, аритмию, аллергию и даже рефлекторную остановку сердца. Обратитесь к врачу, если почувствуете серьезное недомогание. Перед тем, как нырять в прорубь, не употребляйте алкоголь. Он расширяет сосуды - это значительно увеличивает теплоотдачу. Курение также запрещено, ведь вещества в составе сигарет нарушают кровообращение и снижают температуру кожи пальцев ног на 1 ° С Как сообщали Українські Новини, на Крещение в Украине похолодает. Тем временем синоптики дали прогноз на вторую половину января и февраль.