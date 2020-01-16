Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ

Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39

Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада 15:55

В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей 18:50