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17 січня 2020, пʼятниця, 11:44 18
Суспільство 2020-01-17T13:41:08+02:00
Українські Новини
Гріхи не змиває: у Єпіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще

Гріхи не змиває: у Єпіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще

Надежда Комендантова
Водохреще, Водохреще-2020, пірнання в ополонку, пірнання на Водохреще
Фото: Facebook/ Orthodox.in.Ukraine
Фото: Facebook/ Orthodox.in.Ukraine

У неділю, 19 січня, українці відзначатимуть свято Водохреща. Занурюватися в крижану воду - головна традиція цього дня. Однак у Православній церкві України (ПЦУ) заявили, що купання в ополонці, на їх думку, "не властиво українцям" і "не змиває гріхи". Пост на цю тему з'явився в Facebook ПЦУ.

Так, в ПЦУ стверджують, що купання в ополонці на Водохреща жодним чином не призводить до духовного очищення. І ніякі церковні правила, на думку ПЦУ, не наказують купання. До того ж, як вважають в ПЦУ, в українського народу вони не були поширені.

"Українці здавна по-особливому ставилися до святої води: благоговійно зберігали її біля ікон, берегли кожну крапельку, використовували її в особливих випадках. Українські етнографи не фіксували в минулих століттях масових водохресних купань, тим більше в тому вигляді, як це відбувається зараз - зовсім без одягу або з попереднім алкогольних підігрівом і гучними гуляннями після", - йдеться в повідомленні.

Для країн грецької традиції більш характерний звичай освячувати води киданням в них дерев'яного хреста, який потім чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай не є власне купанням або зануренням, стверджують в ПЦУ.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві облаштували 16 місць для занурення до крижану воду. Тим часом синоптики розповіли про те, яка погода буде на Водохреща. Також стало відомо, кому не можна купатися в ополонці на Водохреща.

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