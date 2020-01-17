Гріхи не змиває: у Єпіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще

У неділю, 19 січня, українці відзначатимуть свято Водохреща. Занурюватися в крижану воду - головна традиція цього дня. Однак у Православній церкві України (ПЦУ) заявили, що купання в ополонці, на їх думку, "не властиво українцям" і "не змиває гріхи". Пост на цю тему з'явився в Facebook ПЦУ.

Так, в ПЦУ стверджують, що купання в ополонці на Водохреща жодним чином не призводить до духовного очищення. І ніякі церковні правила, на думку ПЦУ, не наказують купання. До того ж, як вважають в ПЦУ, в українського народу вони не були поширені.

"Українці здавна по-особливому ставилися до святої води: благоговійно зберігали її біля ікон, берегли кожну крапельку, використовували її в особливих випадках. Українські етнографи не фіксували в минулих століттях масових водохресних купань, тим більше в тому вигляді, як це відбувається зараз - зовсім без одягу або з попереднім алкогольних підігрівом і гучними гуляннями після", - йдеться в повідомленні.

Для країн грецької традиції більш характерний звичай освячувати води киданням в них дерев'яного хреста, який потім чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай не є власне купанням або зануренням, стверджують в ПЦУ.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві облаштували 16 місць для занурення до крижану воду. Тим часом синоптики розповіли про те, яка погода буде на Водохреща. Також стало відомо, кому не можна купатися в ополонці на Водохреща.