Кому нельзя купаться в проруби на Крещение

В воскресенье, 19 января, украинцы будут отмечать праздник Крещения. Окунаться в ледяную воду - одна из традиций этого дня. Если правильно подготовиться к купанию в ледяной воде, то этот процесс пройдет без последствий для организма. Но не всем можно нырять в прорубь. О том, кому врачи запрещают окунаться в ледяную воду, расскажут Українські Новини. Запрещается нырять в прорубь тем, у кого: заболевания сердечно-сосудистой системы (порок сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь II и III стадии); болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит); болезни органов дыхания (воспаление легких, бронхит, астма, эмфизема, туберкулез легких); воспалительные процессы носоглотки, отиты; заболевания желудочно-кишечного тракта (язвы, гепатит, холицестит, энтероколит); заболевания мочеполовой системы (цистит, аднексит, нефрит, простатит); болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит); заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты); заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз); кожно-венерические заболевания; наличие больших послеожоговых рубцов. Проконсультируйтесь с врачом перед тем как нырнуть в прорубь. Как сообщали Українські Новини, в Киеве обустроили 16 мест для окунания к ледяную воду. Тем временем синоптики рассказали о том, какая погода будет на Крещение.