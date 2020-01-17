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17 января 2020, пятница, 06:00 210
Lifestyle 2020-01-17T06:00:02+02:00
Українські Новини
Кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Елена Новикова
Прорубь, Крещение, ныряние в прорубь, Купание, Запреты на праздник
Крещение. Фото: pixabay
Крещение. Фото: pixabay

В воскресенье, 19 января, украинцы будут отмечать праздник Крещения. Окунаться в ледяную воду - одна из традиций этого дня. Если правильно подготовиться к купанию в ледяной воде, то этот процесс пройдет без последствий для организма. Но не всем можно нырять в прорубь. О том, кому врачи запрещают окунаться в ледяную воду, расскажут Українські Новини.

Запрещается нырять в прорубь тем, у кого:

  • заболевания сердечно-сосудистой системы (порок сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь II и III стадии);
  • болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);
  • болезни органов дыхания (воспаление легких, бронхит, астма, эмфизема, туберкулез легких);
  • воспалительные процессы носоглотки, отиты;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта (язвы, гепатит, холицестит, энтероколит);
  • заболевания мочеполовой системы (цистит, аднексит, нефрит, простатит);
  • болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
  • заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);
  • заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
  • кожно-венерические заболевания;
  • наличие больших послеожоговых рубцов.

Проконсультируйтесь с врачом перед тем как нырнуть в прорубь.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве обустроили 16 мест для окунания к ледяную воду. Тем временем синоптики рассказали о том, какая погода будет на Крещение.

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