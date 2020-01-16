подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Снежные заносы и рекордные морозы под вопросом: синоптик рассказала, когда похолодает
16 января 2020, четверг, 06:00 341 Инфографика
Жизнь 2020-01-16T07:48:44+02:00
Українські Новини
Снежные заносы и рекордные морозы под вопросом: синоптик рассказала, когда похолодает

Снежные заносы и рекордные морозы под вопросом: синоптик рассказала, когда похолодает

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, погода на Крещение, Погода на выходные, Похолодание, погода в январе, Прогноз, Погода
Погода. Фото: freshwallpapers.net
Погода. Фото: freshwallpapers.net

Зима с рекордными морозами и аномальными снегопадами, обещанная ранее синоптиками, так и не дошла до Украны, разбушевавшись в Европе. Не произойдет этого и на Крещение, хотя немного все же похолодает.

Такой прогноз погоды дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшим похолоданием в ближайшее время", - сообщила она.

По словам синоптика, похолодание ожидается на Крещение, когда большинство украинцев ждут особых, крещенских морозов.

По поводу, будет ли еще этой зимой приличный мороз и снежные заносы, синоптик затруднилась прогнозировать: "Наблюдаем за циркуляцией атмосферных процессов постепенно, а человеческим языком, посмотрим".

В четверг, 16 января, в Украине продолжится антициклональная сухая погода с температурой воздуха + 1 + 5 градусов, на Западе теплее, до + 4 + 9 градусов.

В Киеве 16-го января ожидается сухая погода. Однако может увеличиться облачность и поэтому будет несколько прохладнее. Максимально в столице ожидается около 2 градусов.

"Поэтому погода пока способствует всем человеческим слабостям - сапогам на шпильках, запихнуть шапку в сумку, распустив волосы, и новую зимнюю куртку выгулять, и одновременно темные очки на носу, и лопаты для снега поберечь", - написала Диденко. 

Погода в Киеве на 2 недели. График: МетеопрогПогода в Киеве на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, на Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко погода на Крещение Погода на выходные Похолодание погода в январе Прогноз Погода

Пресс-служба Кабмина отрицает, что Гончарук подал в отставку
Гончарук не пришел на заседание "слуг народа", где его ждали вопросы об отставке
Новости
Большие перестановки в России и гигантские зарплаты украинских чиновников 07:00 Новости дня
НБУ повысил гривну после резкого падения 06:55
ПФУ объяснил, когда женщины смогут выйти на пенсию 06:45 Инфографика
За безвиз придется платить: как и почему изменятся правила въезда в ЕС 06:30 Инфографика
Пенсионный фонд направил 21,8 млрд гривен на финансирование пенсий за январь 05:35
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада 16:09 Документ
Полиция Киева определила самый криминальный район столицы 08:50
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Смертельный вирус вышел за приделы Китая: признаки инфекции и как не заболеть 09:20
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада 15:55
Министр Соколовская в декабре выписала себе премию за 3 месяца, а также оздоровительные и матпомощь на сумму в 176 тыс. гривен 15:47 Документ
больше новостей
После послания Путина правительство России в полном составе уходит в отставку
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok