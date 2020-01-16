Снежные заносы и рекордные морозы под вопросом: синоптик рассказала, когда похолодает

Зима с рекордными морозами и аномальными снегопадами, обещанная ранее синоптиками, так и не дошла до Украны, разбушевавшись в Европе. Не произойдет этого и на Крещение, хотя немного все же похолодает.

Такой прогноз погоды дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшим похолоданием в ближайшее время", - сообщила она.

По словам синоптика, похолодание ожидается на Крещение, когда большинство украинцев ждут особых, крещенских морозов.

По поводу, будет ли еще этой зимой приличный мороз и снежные заносы, синоптик затруднилась прогнозировать: "Наблюдаем за циркуляцией атмосферных процессов постепенно, а человеческим языком, посмотрим".

В четверг, 16 января, в Украине продолжится антициклональная сухая погода с температурой воздуха + 1 + 5 градусов, на Западе теплее, до + 4 + 9 градусов.

В Киеве 16-го января ожидается сухая погода. Однако может увеличиться облачность и поэтому будет несколько прохладнее. Максимально в столице ожидается около 2 градусов.

"Поэтому погода пока способствует всем человеческим слабостям - сапогам на шпильках, запихнуть шапку в сумку, распустив волосы, и новую зимнюю куртку выгулять, и одновременно темные очки на носу, и лопаты для снега поберечь", - написала Диденко.

Погода в Киеве на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, на Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели.