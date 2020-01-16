Разведение сил на Донбассе: Украина настаивает на четырех участках

Представители Украины предложили Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины четыре новых участка для разведения сил на Донбассе.

Об этом сообщает "Громадське".

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

В свою очередь, российская сторона настаивает на разведении сил в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.

Напомним, по словам пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер, украинская сторона считает необходимым, чтобы Специальная мониторинговая миссия провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020.

Как сообщали Українські Новини, в ОБСЕ заявили, что Украина нарушила "минские договоренности", но СЦКК это отрицает.

Напомним, 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки, а в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.