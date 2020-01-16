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16 января 2020, четверг, 23:15 39
Внешняя политика 2020-01-16T23:15:02+02:00
Українські Новини
Разведение сил на Донбассе: Украина настаивает на четырех участках

Разведение сил на Донбассе: Украина настаивает на четырех участках

Таня Войтюк
разведение сил, Донбасс, Разведение войск, Трехсторонняя контактная группа
Военные. Донбасс. Фото: Facebook/ООС
Военные. Донбасс. Фото: Facebook/ООС

Представители Украины предложили Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины четыре новых участка для разведения сил на Донбассе.

Об этом сообщает "Громадське".

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

В свою очередь, российская сторона настаивает на разведении сил в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.

Напомним, по словам пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер, украинская сторона считает необходимым, чтобы Специальная мониторинговая миссия провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020.

Как сообщали Українські Новини, в ОБСЕ заявили, что Украина нарушила "минские договоренности", но СЦКК это отрицает.

Напомним, 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки, а в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

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