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15 декабря 2019, воскресенье, 13:24 281
Силовые структуры 2019-12-15T14:00:02+02:00
Українські Новини
Боевики на Донбассе хотят разведения войск на новых точках, - росСМИ

Боевики на Донбассе хотят разведения войск на новых точках, - росСМИ

Ярина Вацяк
война на Донбассе, Боевики, Новости ДНР, разведение сил

Боевики на Донбассе готовы к разведению сил и средств в новых точках на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Telefram-канала "РИА Новости"

"В "ДНР" готовы предложить Киеву новые точки разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил РИА Новости глава представительства самопровозглашенной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня", - говорится в нем

Также отмечается, что боевики в "ДНР" готовы к обоюдному разведению сил на новых участках, которые будут согласованы трехсторонней контактной группой на переговорах в Минске.

Как сообщали Українські Новини, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) зафиксировала пребывание боевиков на участке разведения в Станице Луганской.

Как сообщалось, главной целью процесса разведения войск на Донбассе, который осуществляется на отдельных участках линии боевого столкновения, является сохранение жизни украинских военнослужащих и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.

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