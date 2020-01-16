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16 січня 2020, четвер, 23:15 8
Зовнішня політика 2020-01-16T23:53:57+02:00
Українські Новини
Розведення сил на Донбасі: Україна наполягає на чотирьох ділянках

Розведення сил на Донбасі: Україна наполягає на чотирьох ділянках

Таня Войтюк
ОБСЄ, Донбас, ТКГ, Розведення сил
Військові. Донбас. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Донбас. Фото: Facebook/ОНС

Представники України запропонували Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на сході України чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

Про це повідомляє "Громадське".

Українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другий і в районі пункту пропуску "Гнутово".

У свою чергу, російська сторона наполягає на розведенні сил в районі населених пунктів Щастя, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово і Широкіно, а також поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, за словами прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер, українська сторона вважає за необхідне, щоб Спеціальна моніторингова місія провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їх зберігання.

Сторони обмінялися координатами ОБСЄ та домовилися про наступну зустріч 29 січня 2020.

Як повідомляли Українські Новини, в ОБСЄ заявили, що Україна порушила "мінські домовленості", але СЦКК це заперечує.

Нагадаємо, 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки, а в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

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