В конце января Гончарук поедет на экономический форум в Швейцарию

Несмотря на скандал, связанный с неподтвержденной информацией об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука, он посетит Давос (Швейцария) в дни проведения Ежегодной встречи Всемирного экономического форума 22-23 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини. В рамках визита Гочарук проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса. Кроме того, в сообщении указывается, что вместе с Гончаруком в Давос полетит также Президент Владимир Зеленский. Как сообщали Українськi Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает Алексея Гончарука лучшим премьер-министром за всю историю Украины. Также Вакарчук не захотел комментировать аудиозаписи якобы совещания с участием Гончарука. Напомним, 16 января фракция "Слуга народа" не голосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука на своем собрании партии.