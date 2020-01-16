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16 января 2020, четверг, 21:00 36
Кабмин 2020-01-16T21:00:01+02:00
Українські Новини
В конце января Гончарук поедет на экономический форум в Швейцарию

В конце января Гончарук поедет на экономический форум в Швейцарию

Таня Войтюк
Алексей Гончарук, Давос, Швейцария, Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

Несмотря на скандал, связанный с неподтвержденной информацией об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука, он посетит Давос (Швейцария) в дни проведения Ежегодной встречи Всемирного экономического форума 22-23 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

В рамках визита Гочарук проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса.

Кроме того, в сообщении указывается, что вместе с Гончаруком в Давос полетит также Президент Владимир Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает Алексея Гончарука лучшим премьер-министром за всю историю Украины.

Также Вакарчук не захотел комментировать аудиозаписи якобы совещания с участием Гончарука.

Напомним, 16 января фракция "Слуга народа" не голосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука на своем собрании партии.

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