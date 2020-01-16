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16 січня 2020, четвер, 21:00 11
Кабмін 2020-01-16T21:45:02+02:00
Українські Новини
В кінці січня Гончарук поїде на економічний форум до Швейцарії

В кінці січня Гончарук поїде на економічний форум до Швейцарії

Таня Войтюк
Олексій Гончарук, Давос, швейцарія, Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

Незважаючи на скандал, пов'язаний з непідтвердженою інформацією про відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, він відвідає Давос (Швейцарія) в дні проведення Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму 22-23 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

У рамках візиту Гочарук проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також з представниками міжнародного бізнесу.

Крім того, в повідомленні вказується, що разом з Гончаруком в Давос полетить також Президент Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає Олексія Гончарука найкращим прем'єр-міністром за всю історію України.

Також Вакарчук не захотів коментувати записи нібито наради за участю Гончарука.

Нагадаємо, 16 січня фракція "Слуга народу" не голосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука на своєму зібранні партії.

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