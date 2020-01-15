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15 января 2020, среда, 22:16 38
Кабмин 2020-01-15T22:16:42+02:00
Українські Новини
Пресс-служба Кабмина отрицает, что Гончарук подал в отставку

Пресс-служба Кабмина отрицает, что Гончарук подал в отставку

Анна Рудык
Алексей Гончарук, Кабмин, Слуга народа, Прослушка
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Пресс-служба Кабинета Министров отрицает информацию, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы на сайте Кабмина, передают Українськi Новини.

"Информация о заявлении об отставке не соответствует действительности", - сказано в нем.

Также пресс-служба не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео с якобы записью совещания Гончарука с запредседателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, где приписываемый Гончаруку голос заявил о том, что Зеленский имеет примитивные представления об экономике.

Как сообщали Українські Новини, депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

Ранее была опубликована запись, на которой якобы Гончарук утверждает, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов.

Также депутаты утверждали, что вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому.

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