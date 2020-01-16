Вакарчук не захотел комментировать аудиозаписи якобы совещания с участием Гончарука

Депутат Верховной Рады от "Голоса" Святослав Вакарчук отказывается комментировать аудиозаписи якобы совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Я не комментирую того, что я лично не слышал и в достоверности чего я не уверен. Это первое. Второе, вопрос, который вы мне задаете, задавайте, пожалуйста, фракции монобольшинства. Это их правительство, их ответственность, их люди. Их кадровая политика. Я готов комментировать ситуацию в стране, а не их "Санта Барбару", - сказал Вакарчук.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает нарезанной и манипулирующей аудиозапись якобы совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

16 января фракция "Слуга народа" не голосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука на своем собрании.

Также в сети обнародовали вторую часть записи якобы диалога премьер-министра Алексея Гончарука, а позже и третью часть разговра премьера.