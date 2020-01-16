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16 января 2020, четверг, 14:05 235
Кабмин 2020-01-16T14:34:41+02:00
Українські Новини
Вакарчук не захотел комментировать аудиозаписи якобы совещания с участием Гончарука

Вакарчук не захотел комментировать аудиозаписи якобы совещания с участием Гончарука

Ярина Вацяк
Прослушка, Премьер-министр, Святослав Вакарчук, Алексей Гончарук, прослушка Гончарука

Депутат Верховной Рады от "Голоса" Святослав Вакарчук отказывается комментировать аудиозаписи якобы совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Я не комментирую того, что я лично не слышал и в достоверности чего я не уверен. Это первое. Второе, вопрос, который вы мне задаете, задавайте, пожалуйста, фракции монобольшинства. Это их правительство, их ответственность, их люди. Их кадровая политика. Я готов комментировать ситуацию в стране, а не их "Санта Барбару", - сказал Вакарчук.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает нарезанной и манипулирующей аудиозапись якобы совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

16 января фракция "Слуга народа" не голосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука на своем собрании.

Также в сети обнародовали вторую часть записи якобы диалога премьер-министра Алексея Гончарука, а позже и третью часть разговра премьера.

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