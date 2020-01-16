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16 января 2020, четверг, 15:25 6
Кабмин 2020-01-16T15:26:03+02:00
Українські Новини
Милованов считает Гончарука лучшим премьером за всю историю Украины

Милованов считает Гончарука лучшим премьером за всю историю Украины

Анна Рудык
Алексей Гончарук, Тимофей Милованов, Кабмин
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает Алексея Гончарука лучшим премьер-министром за всю историю Украины.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины", - написал он.

Среди преимуществ Гончарука он назвал отсутствие коррупции в правительстве, дерибана позиций и бюджета.

Он отмечает, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства все назначения и увольнения он совершает самостоятельно, чего ранее не было.

По мнению Милованова, новое правительство не нравится оппонентам, так как они не получили в нем должности и поэтому сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека.

Милованов подчеркнул, что правительство собирается бороться дальше и этот удар будет отражен жестко, спокойно и профессионально.

"Коррупционеры проигрывают, потому что их время уже прошло. Я поддерживаю премьера и всех министров. Я сюда пришел бороться командой и мы выиграем", - отметил он.

Также, министр отметил, что состояние экономики сейчас лучшее за многие годы, она растет высокими темпами.

Укрепление обменного курса и накопления международных резервов отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшения состояния текущего счета платежного баланса.

Кроме этого, он подчеркнул, что правительство верит в структурные реформы, рыночную экономику, и инвестиции и не боится вызовов.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук не захотел комментировать аудиозаписи якобы совещания с участием Гончарука.

Также 16 января фракция "Слуга народа" не голосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука на своем собрании.

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