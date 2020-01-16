Более 100 домов остались без тепла в результате прорыва трубы на Виноградаре

После того, как вечером, 15 января по проспекту Правды (Виноградарь) произошел прорыв теплотрассы, были начаты ремонтные работы аварийными бригадами КП "Киевтеплоэнерго", которые на данный момент все еще в процессе. Отмечается, что более, чем 100 жителей осталось без домов. Об этом журналистам "Сегодня" рассказали в "Киевтеплоэнерго".

"Повреждение было обнаружено в тепловой камере. Прорвало трубу диаметром 400 миллиметров. Труба с теплоносителем была запущена в эксплуатацию в 1982 году, то есть, она эксплуатируется 38 лет. Сейчас ремонтные работы уже завершены и начат процесс восстановления подачи теплоносителя в дома потребителей. Более сутки без тепла остаются более ста жилых домов. Уже через несколько часов батареи в квартирах станут теплыми ", - сообщили сотрудники предприятия.

Как сообщали Українські Новини, 15 января в Киеве прорвало еще одну трубу: кипятком залило окрестности возле Воздухофлотского проспекта.

Ранее, 14 января, в Киеве кипятком затопило улицу на Шулявке.

А Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza. Также извеснто, что из-за прорыва теплосети на улице Антоновича были госпитализированы семь человек.