подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • После Крещения в Украину придут похолодания и осадки
17 января 2020, пятница, 05:59 356 Карта
Жизнь 2020-01-17T05:59:02+02:00
Українські Новини
После Крещения в Украину придут похолодания и осадки

После Крещения в Украину придут похолодания и осадки

Ярина Вацяк
Погода на завтра, погода на Крещение, Крещение, точный прогноз погоды, прогноз погоды на неделю, Прогноз погоды, Погода
Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

По прогнозу погоды в пятницу, 17 января, осадков в большинстве областей Украины не предвидится. Температура воздуха в Украине ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, завтра днем ​​0-5 градусов тепла.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook

"Какие бы метеорологические бури где-то не бушевали, какие снега не выпадали и какие морозы не трещали, у нас, в Украине, продолжается, уже и не знать какой, срок антициклонов и ветров южного, то есть, теплого, направлений. Над нами завтра - антициклон Dirk, который снова и снова проводит у нас сухую метеорепетицию, а вот дожди, снега и ветра - это уже зона ответственности циклона Heike, который принесет непогоду в Западную Европу", - написала она.

С метеорологических явлений - туманы и, кому повезет, изморозь, одно из самых красивых явлений зимы.

В Киеве пятница будет сухой, ночью 0 ..- 2 мороза, днем ​​+2 .. + 4 градуса.

Погода на голодную кутью и Крещение, 18-19 января, будут отмечены небольшим похолоданием ночью.

С 24 января, в конце следующих выходных, появятся осадки.

Как сообщали Українські Новини, на Крещение в Украине похолодает. 19 января, в Украине будут отмечать праздник Крещения. Одна из традиций этого дня - окунаться в ледяную воду. В Киеве для этого оборудовали 16 мест

Больше новостей о: Погода на завтра погода на Крещение Крещение точный прогноз погоды прогноз погоды на неделю Прогноз погоды Погода

Сильный ветер и плюсовая температура: прогноз пого...
Снежные заносы и рекордные морозы под вопросом: си...
Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение...
На выходных всю Украину накроют дожди, местами со ...
Идентифицированы тела всех погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные
Новости
48 чиновников в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 300 тысяч гривен: полный список 07:01
Гончарук "пропетлял" отставку по "прослушке". Хотя от мемов ему уйти не удалось 07:00 Новости дня
Трубе за декабрь выписали премию и доплаты на 46 тыс. гривен 06:45 Документ
Скалецкая получила тройную премию и надбавки в восемь раз больше оклада 06:00 Документ
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные 05:55
больше новостей
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
ЖК "Центральный" строит новый комплекс по улице Соборной в Ирпене 09:44 Пресс-релиз
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
больше новостей
Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали 17:26
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий 18:23
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
больше новостей
48 чиновников в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 300 тысяч гривен: полный список
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok