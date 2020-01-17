После Крещения в Украину придут похолодания и осадки

По прогнозу погоды в пятницу, 17 января, осадков в большинстве областей Украины не предвидится. Температура воздуха в Украине ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, завтра днем ​​0-5 градусов тепла.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook

"Какие бы метеорологические бури где-то не бушевали, какие снега не выпадали и какие морозы не трещали, у нас, в Украине, продолжается, уже и не знать какой, срок антициклонов и ветров южного, то есть, теплого, направлений. Над нами завтра - антициклон Dirk, который снова и снова проводит у нас сухую метеорепетицию, а вот дожди, снега и ветра - это уже зона ответственности циклона Heike, который принесет непогоду в Западную Европу", - написала она.

С метеорологических явлений - туманы и, кому повезет, изморозь, одно из самых красивых явлений зимы.

В Киеве пятница будет сухой, ночью 0 ..- 2 мороза, днем ​​+2 .. + 4 градуса.

Погода на голодную кутью и Крещение, 18-19 января, будут отмечены небольшим похолоданием ночью.

С 24 января, в конце следующих выходных, появятся осадки.

Как сообщали Українські Новини, на Крещение в Украине похолодает. 19 января, в Украине будут отмечать праздник Крещения. Одна из традиций этого дня - окунаться в ледяную воду. В Киеве для этого оборудовали 16 мест.