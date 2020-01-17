Після Хрещення в Україну прийдуть похолодання та опади

За прогнозом погоди у п'ятницю, 17 січня, опадів у більшості областей України не передбачається. Температура повітря в Україні найближчої ночі 0-5 градусів морозу, завтра вдень 0-5 градусів тепла.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"Які б метеорологічні бурі десь не бушували, які б сніги не випадали і які б морози не тріщали, у нас, в Україні, продовжується, вже й не знати який, термін антициклонів та вітрів південного, тобто, теплого, напрямків. Над нами завтра - антициклон Dirk, який знову й знову проводить у нас суху метеорепетицію, а ось дощі, сніги та вітри - це вже зона відповідальності циклону Heike, який принесе негоду в Західну Європу", - написала вона .

Із метеорологічних явищ - тумани і, кому пощастить, паморозь, одне з найкрасивіших явищ зими.

У Києві п'ятниця буде сухою, вночі 0..-2 морозу, вдень +2..+4 градуси.

Погода на голодну кутю та Водохреще, 18-19 січня, відзначаться невеликим похолоданням вночі.

З 24 січня, наприкінці наступних вихідних, з'являться опади.

Як повідомляли Українські Новини, на Водохреще в Україні похолодає. 19 січня, в Україні відзначатимуть свято Водохреще. Одна з традицій цього дня - занурюватися в крижану воду. В Києві для цього обладнали 16 місць.