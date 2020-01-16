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16 января 2020, четверг, 15:00 17
Происшествия 2020-01-16T15:07:11+02:00
Українські Новини
Атака на сайт "Квартала 95" и Burismа: Нацполиция открыла дело

Атака на сайт "Квартала 95" и Burismа: Нацполиция открыла дело

Елизавета Драбкина
хакерская атака, Хакер, Burisma, Квартал 95
Ки бератака Фото: pixabay
Ки бератака Фото: pixabay

Национальная полиция открыла уголовное производство о возможной хакерской атаке на сайты "Burisma Holdins" и студии "Квартал 95".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Департамент киберполиции Национальной полиции по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса.

Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

Отмечается, что в рамках уголовного производства Нацполиция обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area1, что обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ.

Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

Ранее ряд американских и украинских СМИ, в частности New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности "Burisma Holdins" и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладение электронными письмами руководителей компаний.

В частности, СМИ сообщали, что сайт студии "Квартал 95" пытались взломать, чтобы найти переписку главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

При этом отмечалось, что хакерская атака, вероятно, совершенная спецслужбами РФ.

Как сообщали Українськi Новини, компания Burisma фигурировала в скандале о телефонном разговоре президентов Украины и США.

Burisma похвасталась новой скважиной с доходом $30 тыс. в сутки. А в ГПУ заявили, что дело против Burisma возобновлено НАБУ больше года назад. 

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