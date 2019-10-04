Попавшая в скандал Трампа и Зеленского компания Burisma похвасталась новой скважиной с доходом $30 тыс. в сутки

Попавшая в скандал Трампа и Зеленского компания Burisma похвасталась новой скважиной с доходом $30 тыс. в сутк

Группа компаний Burisma, аудит которой начала Генпрокуратура, начала бурение скважины на Деркачевско-Войтеновской площади в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении Burisma Group, передают Українські Новини.

Сообщается, что Burisma Group начала разведывательные работы: ведется бурение одной из многих перспективных структур в пределах Деркачевско-Войтеновского специального разрешения и на основании полученных результатов сейсморазведочных 3D работ Burisma заложила скважину №3 проектной глубиной 4 800 м, которую планируется пробурить в течение трех месяцев.

"Использование новых технологий позволило нам более тщательно подойти к оценке потенциала этого участка. Результаты проведенных испытаний позволяют говорить о начальном дебите газа в объеме 120 тыс. куб. м/сутки и конденсата - 60 куб. м/сутки", - отметила директор совета директоров Burisma Карина Злочевская.

Если взять для расчетов среднюю цену газа на Украинской энергетической бирже, которая составляет 6 тыс. грн за 1 тыс куб м, то объем дохода от суточной добычи 120 тыс куб м. будет составлять 720 тыс. гривен или $28,8 тыс. И это только за газ, без учета добычи конденсата.

Кроме того, в компании сообщили, что инвестиционный план Burisma на 2019 год предусматривает бурение 19 новых скважин.

В состав Burisma входит 12 операционных компаний: "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Алдеа-Украина", "Системойлинжиниринг", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагаз", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Куб-Газ", "Нефтепромышленная геология".

Компания основана в 2002 году, ее собственником является бывший министр экологии Николай Злочевский.

Как сообщали Українські Новини, в ГПУ заявили, что дело против Burisma возобновлено НАБУ больше года назад. Также Президент США Дональд Трамп звонил Президенту Украины Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена Хантера, который входил в наблюдательный совет компании Burisma.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля.

СМИ писали, что сын возможного президента США Байдена сидел на кокаине и зарабатывал $50 тыс. долларов в Украине ежемесячно.