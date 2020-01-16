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16 січня 2020, четвер, 15:00 8
Події 2020-01-16T15:45:02+02:00
Українські Новини
Атака на сайт "Кварталу 95" і Burisma: Нацполіция відкрила справу

Атака на сайт "Кварталу 95" і Burisma: Нацполіция відкрила справу

Елизавета Драбкина
хакерська атака, Хакер, Burisma, Квартал 95
Кібератака Фото: pixabay
Кібератака Фото: pixabay

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливої хакерської атаки на сайти "Burisma Holdins" і студії "Квартал 95".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Департамент кіберполіції Національної поліції за даним фактом почав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу.

Встановлюються особи, причетні до скоєння цього кримінального злочину.

Наголошується, що в рамках кримінального провадження Нацполіція звернулася до Федерального бюро розслідувань і компанії Area1, що виявила ознаки хакерської атаки, з проханням сприяння в наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ.

Для належного розслідування обставин правопорушення Нацполіція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники ФБР.

Раніше ряд американських і українських ЗМІ, зокрема New York Times, поширили інформацію про хакерську атаку на сайти кількох українських компаній, зокрема "Burisma Holdins" і студії "Квартал 95", для викрадення персональних даних працівників та заволодіння електронними листами керівників компаній.

Зокрема, ЗМІ повідомляли, що сайт студії "Квартал 95" намагалися зламати, щоб знайти листування голови Служби безпеки України Івана Баканова.

При цьому зазначалося, що хакерська атака, ймовірно, була здійснена спецслужбами РФ.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Burisma фігурувала в скандалі про телефонну розмову президентів України і США.

Burisma похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. на добу. А у ГПУ заявили, що справа проти Burisma відновлено НАБУ більше року тому.

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