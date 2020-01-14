Российские хакеры атаковали сайт "Квартала 95" и взломали сайт Burismа

Сайт компании Burismа, фигурирующей в скандале о телефонном разговоре президентов Украины и США, был взломан российскими хакерами. Также фишинговой атаке подвергся и сайт студии "Квартал 95". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой компанию, отвечающую за кибербезопасность в силиконовой долине.

Так, по данным компании, попытки взлома украинской газовой компании Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, начались в начале ноября. В это время в США продолжался скандал, связанный с телефонным разговором президентов США и Украины о Джо и Хантере Байденах, который привел к началу процесса импичмента Трампа.

"Атаки были успешными", - сказал Орен Фальковиц, соучредитель "Зоны 1", который ранее служил в Агентстве национальной безопасности.

Однако на данный момент неизвестно, что нашли и искали хакеры. Но эксперты говорят, что время и масштабы атак позволяют предположить, что россияне могли искать потенциально компрометирующий материал о Байденах - информацию, которую Трамп хотел получить от Украины.

Российские хакеры из подразделения военной разведки, и частные исследователи под псевдонимом "Необычный медведь" использовали так называемые фишинговые электронные письма, которые предназначены для кражи имен пользователей и паролей. Они создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницы входа на сайты дочерних компаний Burisma, и отправляли сотрудникам Burisma электронные письма, которые должны были выглядеть так, как будто они пришли из компании.

Кроме того, среди мишеней российских хакеров была студия "Кварталl 95", основанная Зеленским. Фишинговая атака на "Квартал 95", как предполагают, была направлена ​​на то, чтобы найти электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, которого Зеленский впоследствии назначил главой Службы безопасности Украины.

Как сообщали Українські Новини, тройка хакеров украла у "Укрпочты" 200 тысяч гривен под видом тестирования программы.

Ранее попавшая в скандал Трампа и Зеленского компания Burisma похвасталась новой скважиной с доходом $30 тыс. в сутки. А в ГПУ заявили, что дело против Burisma возобновлено НАБУ больше года назад.