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16 января 2020, четверг, 11:15 41
Судебная власть 2020-01-16T11:26:41+02:00
Українські Новини
Сегодня Порошенко должен явиться на допрос в ГБР

Сегодня Порошенко должен явиться на допрос в ГБР

Ярина Вацяк
ГБР, Госбюро расследований, Допрос, Петр Порошенко, допрос Порошенко
Петр Порошенко. Фото: сайт АПУ
Петр Порошенко. Фото: сайт АПУ

Сегодня, 16 января, должен состояться допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) экс-Президента Петра Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

9 января Госбюро расследований не допрашивало бывшего Президента Петра Порошенко. По его словам, информация в СМИ о том, что Порошенко вызвали на допрос на 9 января не соответствует действительности.

С 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. В связи с этим Порошенко, в случае неявки на допрос, может быть доставлен принудительно.

Темв ременем, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможном завладении государственных средств бывшим Президентом Петром Порошенко по заявлению 11 депутатов Верховной Рады.

Также Офис генпрокурора отказался сообщить, принято ли решение по проекту подозрения бывшему Президенту Петру Порошенко.

 

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Сегодня Порошенко должен явиться на допрос в ГБР
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