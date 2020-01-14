Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко по заявлению 11 депутатов Рады

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможном завладении государственных средств бывшим Президентом Петром Порошенко по заявлению 11 депутатов Верховной Рады.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 17 декабря 2019 года 11 депутатов Верховной Рады обратились в НАБУ с депутатским обращением, в котором сообщили о возможном совершении преступлений Порошенко и лицами из его окружения, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Указано, что заявление было получено представителями НАБУ 18 декабря, но сведения о возможных преступлениях не были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Вместе с этим, 9 января суд обязал НАБУ внести ведомости в ЕРДР и открыть дело.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора отказался сообщить, принято ли решение по проекту подозрения бывшему Президенту Петру Порошенко.

Государственное бюро расследований (ГБР) направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.

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