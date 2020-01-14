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14 января 2020, вторник, 12:00 908
Судебная власть 2020-01-14T19:00:07+02:00
Українські Новини
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко по заявлению 11 депутатов Рады

Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко по заявлению 11 депутатов Рады

Елизавета Драбкина
Высший антикоррупционный суд, НАБУ, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможном завладении государственных средств бывшим Президентом Петром Порошенко по заявлению 11 депутатов Верховной Рады.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 17 декабря 2019 года 11 депутатов Верховной Рады обратились в НАБУ с депутатским обращением, в котором сообщили о возможном совершении преступлений Порошенко и лицами из его окружения, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Указано, что заявление было получено представителями НАБУ 18 декабря, но сведения о возможных преступлениях не были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Вместе с этим, 9 января суд обязал НАБУ внести ведомости в ЕРДР и открыть дело.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора отказался сообщить, принято ли решение по проекту подозрения бывшему Президенту Петру Порошенко.

Государственное бюро расследований (ГБР) направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.

Порошенко сводил жену и дочь в модный китайский ресторан BAO, где подают салат из медузы за 549 гривен.

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