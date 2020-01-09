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09 января 2020, четверг, 17:33 12
Политика 2020-01-09T17:34:21+02:00
Українські Новини
ГБР не допрашивало Порошенко в четверг

ГБР не допрашивало Порошенко в четверг

Ольга Фандорина
Петр Порошенко, Допрос, ГБР
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко

Госбюро расследований не допрашивало бывшего Президента Петра Порошенко в четверг.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"С ним ничего сегодня не было запланировано, никаких допросов и так далее", - сказал он.

По его словам, информация в СМИ о том, что Порошенко вызвали на допрос на 9 января не соответствует действительности.

Адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил Українським Новинам, что тоже ничего не знает о том, что у Порошенко в четверг был запланирован допрос.

Вместе с тем, в ГБР не стали комментировать информацию, был ли Порошенко сегодня на допросе.

При этом исполняющий обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова сообщила агентству, что ГБР вызывает на допросы свидетелей только в официальном порядке, повестками, но не через меседжеры и телеграмм-каналы.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 

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