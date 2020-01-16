подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 января 2020, четверг, 10:30 109
Общество 2020-01-16T10:30:58+02:00
Українські Новини
ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу после потопа

ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу после потопа

Оксана Соболь
ТРЦ
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве намерен возобновить работу с 12:00 16 января.

Об этом говорится в сообщении ТРЦ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, первый и второй этаж центра будут работать в штатном режиме.

При этом часть магазинов и рестораны на 0-м и 1-м этажах временно остаются закрытыми.

Как сообщали Українськi Новини, движение транспорта возле ТРЦ Ocean Plaza уже восстановили.

Ранее прокуратура открыла уголовное производство по факту прорыва трубы на ул. Антоновича в Голосеевском районе столицы.

Авария произошла 13 января, в результате чего 9 человек получили ожоги, а горячая вода из теплосети попала на первый этаж и подвальное помещение ТРЦ Ocean Plaza.

Фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт.

 

Больше новостей о: ТРЦ "Ocean Plaza" Прорыв теплотрассы Подтопление Ocean Plaza

Вступил в силу запрет на русскоязычную рекламу: какие штрафы
Вступил в силу закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады
Новости
Украинский самолет из голливудского боевика будет доставлять грузы в Ригу 11:13
Рада намерена легализировать игорный бизнес 11:10 Обновляется
Тигипко купил производственные мощности "Полтавахиммаша" 11:00
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Если это не позитивные изменения в экономике, то я в ней полный профан! - Гончарук записал официальное видеообращение в ответ на прослушку 10:55
Еврейская община обвинила магазин из Тернополя в антисемитизме из-за рекламы в Instagram 10:53
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
Министр Дубилет получил зарплату за декабрь всего 17 тыс. гривен, не выписывая себе премий и матпомощь 16:01
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада 15:55
Министр Соколовская в декабре выписала себе премию за 3 месяца, а также оздоровительные и матпомощь на сумму в 176 тыс. гривен 15:47 Документ
больше новостей
Сегодня Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok