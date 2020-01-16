ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу после потопа

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве намерен возобновить работу с 12:00 16 января.

Об этом говорится в сообщении ТРЦ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, первый и второй этаж центра будут работать в штатном режиме.

При этом часть магазинов и рестораны на 0-м и 1-м этажах временно остаются закрытыми.

Как сообщали Українськi Новини, движение транспорта возле ТРЦ Ocean Plaza уже восстановили.

Ранее прокуратура открыла уголовное производство по факту прорыва трубы на ул. Антоновича в Голосеевском районе столицы.

Авария произошла 13 января, в результате чего 9 человек получили ожоги, а горячая вода из теплосети попала на первый этаж и подвальное помещение ТРЦ Ocean Plaza.

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