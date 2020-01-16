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16 января 2020, четверг, 10:22 70
Финансы 2020-01-16T10:32:30+02:00
Українські Новини
После отставки российского правительства курс рубля в Украине повысился

После отставки российского правительства курс рубля в Украине повысился

Ярина Вацяк
Курс валют, Отставка правительства, курс рубля к доллару, курс рубля в Киеве, курс рубля к гривне, курс рубля

В четверг, 16 января, после заявления премьер-министром России Дмитрием Медведевым об отставке правительства, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 15 января, не изменился и составляет 3,51 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля повысился на 4 копейки до 3,98 грн за 10 рублей:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,51 3,98
Максимальный 3,82 5,00
Минимальный 2,50 3,83

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что после послания Владимира Путина Федеральному Собранию об изменениях в Конституцию премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку, курс рубля к доллару резко упал.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют 15 января на 3,20 коп. до 24,2109 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,83 коп. до 23,8763 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

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