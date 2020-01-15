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15 января 2020, среда, 21:59 46
Общество 2020-01-15T22:15:01+02:00
Українські Новини
В Киеве объявлен "желтый уровень" опасности из-за тумана

В Киеве объявлен "желтый уровень" опасности из-за тумана

Елизавета Кесельман
Туман в Киеве, Желтый уровень, ГосЧС Украины

Во всей Киевской области и в самом Киеве, в связи с осложнением погодных условий,  до 16 января объявлен (первый) желтый уровень опасности из - за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, в ближайший час 15 января в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

Как сообщали Українські Новини, ранее, в Киеве, из-за мокрого снега произошло около 20 ДТП,  а в 2019 году 6 автомобилей столкнулось на трассе Киев-Одесса из-за тумана и большого количества ям. В Аэропорту "Запорожье" несколько раз пришлось отменять рейсы из-за туманов, а международный аэропорт "Одесса" отменил 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из-за непогоды (сильный туман, дождь).

В Харькове из-за тумана чуть не разбился Самолет с чартерным рейсом "Шарм-эль-Шейх - Харьков"с туристами из Египта. 

Также в Турции из-за тумана произошло ДТП с 30 автомобилями. 

 

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