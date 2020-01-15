Дубилет отказался от положенных ему надбавок и премий

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который прервал отдых на Кипре, заявил об отказе от надбавок и премий, положенных министру. Об этом он заявил во время брифинга, передает 112.

Так, Дубилет заявил, что отказался от надбавок и премий, поскольку у него была такая возможность благодаря бизнесу, которым он ранее занимался.

"Если, кстати, говорить о мне, то лично я отказался от надбавок и премий, которые положены министру, но, опять же, у меня просто была возможность. Вы знаете, что я раньше занимался бизнесом, я занимался "Монобанком". Мне повезло, что "Монобанк" коммерчески весьма успешный проект получился, поэтому я некоторое время могу не думать о зарплате", - заявил Дубилет.

Также Дубилет прокомментировал зарплаты чиновников, отметив, что обнародованные суммы касаются нескольких месяцев их работы, но выплачены именно в декабре.

"Там были довольно ошеломляющие суммы, но некоторые министры получили этот доход по результатам нескольких месяцев своей работы. То есть, если взять, например, госпожу Соколовскую, или Коляду, или Пристайко, или некоторых других министров... можно увидеть, что тот доход, который им должен был быть выплачен за 3-4 месяца их работы в Кабмине, было выплачено в декабре. И поэтому получилось, что такой достаточно большой доход у них вышел в декабре", - отметил Дубилет.

При этом Дубилет подчеркнул, что осознает, что это суммы выше, чем средний доход в Украине.

"Но это не такая ошеломляющая сумма, и, конечно, ей еще далеко-далеко до зарплат некоторых других государственных учреждений или государственных предприятий, которые есть в нашей стране, - резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук был в однодневном отпуске 2 января.

Также Кабмин планирует каждый месяц публиковать зарплаты топ-чиновников.

Тем временем министр Дубилет получил зарплату за декабрь всего 17 тыс. гривен, не выписывая себе премий и матпомощь.