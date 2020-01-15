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15 января 2020, среда, 19:57 53
Судебная власть 2020-01-15T21:15:03+02:00
Українські Новини
В Украине более 2 тысяч вакансий судей

В Украине более 2 тысяч вакансий судей

Ярина Вацяк
Судебная реформа, ВСП, Судьи, Вакансии судьей

Высший совет правосудия констатирует 2044 вакантные должности судей.

Об этом на брифинге сообщил глава ВСП Андрей Овсиенко, передают Українськi Новини.

"Более 2 тыс. судей не хватает. Если точно, то 2044 человека. Отток судей связан в большей части с выходом судей в отставку", - сказал он.

Также он сообщил, что 2013 судей ожидают прохождения квалификации, однако не могут это сделать из-за отсутствия Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщали Українськi Новини, Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") считает судебную реформу угрозой стабильности и независимости судебной системы.

Ранее генсек Совета Европы также выразил обеспокоенность судебной реформой Зеленского. Генсек Совета Европы считает, что нормы законопроекта №1008, внесенного Зеленским, могут привести к нарушению принципа независимости судебной системы.

Также Зеленский хотел каждую неделю лишать судей первой инстанции мантий и званий. По словам Президента, большая часть экономических неудач в государстве - "на совести нечестных судей".  Также Зеленский хотел сократить состав Верховного суда на 100 судей.

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