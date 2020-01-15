В Украине более 2 тысяч вакансий судей

Высший совет правосудия констатирует 2044 вакантные должности судей.

Об этом на брифинге сообщил глава ВСП Андрей Овсиенко, передают Українськi Новини.

"Более 2 тыс. судей не хватает. Если точно, то 2044 человека. Отток судей связан в большей части с выходом судей в отставку", - сказал он.

Также он сообщил, что 2013 судей ожидают прохождения квалификации, однако не могут это сделать из-за отсутствия Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщали Українськi Новини, Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") считает судебную реформу угрозой стабильности и независимости судебной системы.

Ранее генсек Совета Европы также выразил обеспокоенность судебной реформой Зеленского. Генсек Совета Европы считает, что нормы законопроекта №1008, внесенного Зеленским, могут привести к нарушению принципа независимости судебной системы.

Также Зеленский хотел каждую неделю лишать судей первой инстанции мантий и званий. По словам Президента, большая часть экономических неудач в государстве - "на совести нечестных судей". Также Зеленский хотел сократить состав Верховного суда на 100 судей.