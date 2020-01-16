НБУ повысил гривну после резкого падения

В то время, как курс доллара в киевских обменных пунктах постепенно возвращается к предновогоднему, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 января, на 4,36 коп. до 23,9821 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 января, на 9,82 коп. до 24,0257 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,1899 1 доллар США 23,9821 1 швейцарский франк 24,8493 10 иен 2,1823 10 российских рублей 3,8985 1 евро 26,7269

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины повысил справочное значение официального курса гривны на 16 января на 5,47 копеек до 23,9666 UAH/USD

Также финансисты спрогнозировали курс валюты на 2020 год. Они сделали вывод, что гривна может обвалиться.

Тем временем специалисты спрогнозировали главные экономические показатели на первый квартал 2020 года: инфляция, цены на газ и бензин, средняя зарплата и курс гривны к доллару.