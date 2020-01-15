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15 января 2020, среда, 16:48 9
Президент 2020-01-15T16:53:44+02:00
Українські Новини
Украина определила 3 участка для разведения на Донбассе, - Зеленский

Украина определила 3 участка для разведения на Донбассе, - Зеленский

Ярина Вацяк
Минск, ТКГ, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Разведение войск
Зеленский на Донбассе. Фото: пресс-служба Президента
Зеленский на Донбассе. Фото: пресс-служба Президента

Украина определила три участка для разведения сил и средств в Донецкой и Луганской областях и намерена продвигать на первом в 2020 году заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) дополнительные меры для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, передают Українськi Новини.

"Президент Украины и федеральный канцлер Германии пообщались о ситуации в Донбассе... Президент Украины выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе. По словам главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня. Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств", - сказано в нем.

Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке, в том числе за активное участие в проведении саммита лидеров "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже 9 декабря.

По его словам, благодаря переговорам "нормандской четверки" удалось достичь договоренности о возвращении части удерживаемых украинцев.

"Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе", - сказал он.

Зеленский также сообщил, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения.

Кроме того, он выразил обеспокоенность недопуском представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский призвал Германию помочь наказать сбивших самолет МАУ в Иране.

Ранее Путин и Меркель позитивно оценили обмен пленных на Донбассе.

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