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  • Зеленский призвал Германию помочь наказать сбивших самолет МАУ в Иране
15 января 2020, среда, 15:20 94
Политика 2020-01-15T15:20:02+02:00
Українські Новини
Зеленский призвал Германию помочь наказать сбивших самолет МАУ в Иране

Зеленский призвал Германию помочь наказать сбивших самолет МАУ в Иране

Влада Билоус
Влада Билоус
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Крушение самолета, Иран, Президент Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель

Президент Владимир Зеленский призвал Германию политически посодействовать привлечению к уголовной ответственности виновных в крушении пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января, а также выплате семьям погибших и компании-перевозчику компенсации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в среду Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета.

Зеленский поблагодарил Меркель за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Президент также рассказал ей, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Глава государства ожидает эффективного расследования трагедии.

Как сообщали Українськi Новини, главы МИД пяти стран встретятся в Лондоне из-за авиакатастрофы в Иране.

11 января, до окончания работы международной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Больше новостей о: Крушение Boeing-737 МАУ в Иране Крушение самолета Иран Президент Владимир Зеленский канцлер Германии Ангела Меркель

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