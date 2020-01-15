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15 січня 2020, середа, 16:48 12
Президент 2020-01-15T19:00:03+02:00
Українські Новини
Україна визначила 3 ділянки для розведення на Донбасі, - Зеленський

Україна визначила 3 ділянки для розведення на Донбасі, - Зеленський

Ярина Вацяк
Ангела Меркель, Володимир Зеленський, Мінські угоди, ТКГ, Тристоронні переговори, Розведення військ
Зеленський на Донбасі. Фото: прес-служба Президента
Зеленський на Донбасі. Фото: прес-служба Президента

Україна визначила три ділянки для розведення сил і засобів в Донецькій і Луганській областях та має намір просувати на першому в 2020 році засіданні тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) додаткові заходи для повного і всеосяжного припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента Володимира Зеленського за підсумками його телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передають Українські Новини.

"Президент України та федеральний канцлер Німеччини поспілкувалися про ситуацію на Донбасі... Президент України висловив стурбованість невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму "повної тиші" на Донбасі. Зі слів глави держави, на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона буде активно працювати над просуванням додаткових заходів для повного і всеосяжного припинення вогню. Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів", - сказано в ньому.

Зеленський подякував Меркель за підтримку в питанні мирного врегулювання конфлікту на сході, в тому числі за активну участь у проведенні саміту лідерів "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у Парижі 9 грудня.

За його словами, завдяки переговорам "нормандської четвірки" вдалося досягти домовленості про повернення частини утримуваних українців.

"Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 осіб. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі", - сказав він.

Зеленський також повідомив, що зараз ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення.

Крім того, він висловив стурбованість недопуском представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваних осіб на підконтрольних територіях.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликав Німеччину допомогти покарати збили літак МАУ в Ірані.

Раніше Путін і Меркель позитивно оцінили обмін полонених на Донбасі.

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