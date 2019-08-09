подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
09 августа 2019, пятница, 13:43 299
Политика 2019-08-09T16:00:02+03:00
Українські Новини
США дополнительно поставят Javelin Украине

США дополнительно поставят Javelin Украине

Javelin. Фото: baomoi.me
Javelin. Фото: baomoi.me

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin по просьбе украинской стороны. 

Об этом журналистам сообщил временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, передают Українськi Новини.

"Да. Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал он.

Отвечая на вопрос о реакции американского посольства на звонок Президента Владимира Зеленского Президенту России Владимиру Путину после гибели 4 военных на Донбассе Тейлор повторил, что это был смелый шаг.

"Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия поступала так же", - сказал он.

Посол добавил, что если бы украинская сторона открыла ответный огонь в Павлополе (Донецкая область), то, скорее всего, погибли бы гражданские, а не боевики.

"Думаю, Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях", - сказал Тейлор.

Посол также не поддержал позицию о выходе Украины из минских переговоров после вышеуказанного нарушения режима тишины боевиками.

"Украина, минская группа, США хотят найти путь, как разрешить войну на выгодных для Украины условиях. Чтобы сделать это необходимо продолжат переговоры и в Минске, и в других местах", - сказал он.

На вопрос о перспективах встречи специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником Президента России Владиславом Сурковым посол ответил, что они обсуждают, когда лучше встретиться.

Как сообщали Українські новини, Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники.

А вот ранее США уже поставили ракетные комплексы Javelin в Украину.

Ранее государственный департамент США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов.

Больше новостей о: Переговоры установки Javelin Javelin Ракетные комплексы Javelin Вильям Тейлор

Архив
Новости
Академия украинской прессы заявляет о разглашении данных досудебного расследования 16:10
Госпродпотребслужба решила приостановить работу пиццерий іl Molino, сеть отрицает наличие предписания 16:07
САП и НАБУ продолжают следствие относительно газовой формулы "Дюссельдорф+", - глава САП Холодницкий 16:04
Нардеп Левочкин призвал коллег не повторять ошибки предшественников и не лишать оппозицию контрольных функций 16:02
"Слуга народа" хочет сократить количество комитетов Рады 16:01
больше новостей
Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00 Карта
Кот. Фото: pixabay
День котов-2019: лучшие видео с питомцами, которые поднимут настроение на весь день 09:27
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
Руслан Ткаченко. Скриншот: Руслан Ткаченко/Facebook
Восстановленного судом продюсера Общественного ТВ "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера 09:17
Для деоккупации "ДНР" и "ЛНР" подготовлены 800 полицейских, - Нацполиция 13:01
больше новостей
Суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Грицака и экс-замглавы СБУ Демчины 11:23
Зеленский назначил в Комиссию по правовой реформе юристов, в отношении которых ведет расследование ГБР по "делу Порошенко" 18:43
Кандидат в депутаты Коровченко обращается в ГБР для расследования бездеятельности ЦИК по №210 округу 22:06
Международные правозащитники поддержали журналистов, назвавших "С14" неонацистами 17:52
Изабелла Сиренко. Фото: центр
Суд оправдал топ-сепаратистку из Харькова 12:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok