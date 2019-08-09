США дополнительно поставят Javelin Украине

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin по просьбе украинской стороны.

Об этом журналистам сообщил временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, передают Українськi Новини.

"Да. Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал он.

Отвечая на вопрос о реакции американского посольства на звонок Президента Владимира Зеленского Президенту России Владимиру Путину после гибели 4 военных на Донбассе Тейлор повторил, что это был смелый шаг.

"Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия поступала так же", - сказал он.

Посол добавил, что если бы украинская сторона открыла ответный огонь в Павлополе (Донецкая область), то, скорее всего, погибли бы гражданские, а не боевики.

"Думаю, Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях", - сказал Тейлор.

Посол также не поддержал позицию о выходе Украины из минских переговоров после вышеуказанного нарушения режима тишины боевиками.

"Украина, минская группа, США хотят найти путь, как разрешить войну на выгодных для Украины условиях. Чтобы сделать это необходимо продолжат переговоры и в Минске, и в других местах", - сказал он.

На вопрос о перспективах встречи специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником Президента России Владиславом Сурковым посол ответил, что они обсуждают, когда лучше встретиться.

Как сообщали Українські новини, Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники.

А вот ранее США уже поставили ракетные комплексы Javelin в Украину.

Ранее государственный департамент США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов.