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05 декабря 2019, четверг, 08:59 283
Америка 2019-12-05T10:00:01+02:00
Українські Новини
США могут выделить Украине $250 млн на оборонную сферу

США могут выделить Украине $250 млн на оборонную сферу

Таня Войтюк
Дональд Трамп, Помощь Украине, США, Javelin
Вооруженные силы Украины. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ
Вооруженные силы Украины. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Президент США Дональд Трамп в связи с недавним прекращеним финансирования военной помощи Украине, в проект бюджета на 2021 финансовый год предложил выделить по меньшей мере $250 млн на помощь в сфере безопасности и обороны, в том числе, на приобретение противотанковых ракет Javelin.


Об этом заявил в среду в Пентагоне заместитель министра обороны США Джон Руд, сообщает американское издание Defense News.

"Если Конгресс утвердит (проект бюджета) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - отметил чиновник. 

Как пишет издание, такое заявление было необычным для декабря, поскольку подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.

Заместитель министра обороны отметил, что $250 млн, которые выделялись по линии Пентагона для Украины в этом году, были предоставлены почти в полном объеме - с исключением $8,5 млн, которые будут выделены позже.

По его словам, Конгресс продлил действие этих ассигнований в 2020 финансовом году, и такая же сумма ($250 млн) будет определена в проект бюджета на 2021 финансовый год.

Как сообщали Українські Новини, в августе Украина и США согласовали условия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Ранее государственный департамент США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов.

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