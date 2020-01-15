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15 січня 2020, середа, 14:55 10
Зовнішня політика 2020-01-15T15:06:41+02:00
Українські Новини
Україна вперше напряму купила у Пентагону Javelin: Єльченко розказав про військову допомогу США в 2020

Україна вперше напряму купила у Пентагону Javelin: Єльченко розказав про військову допомогу США в 2020

Надежда Комендантова
США-Україна, Володимир Єльченко, Javelin
Javelin. Фото: baomoi.me
Javelin. Фото: baomoi.me

Україна вперше безпосередньо закупила у Пентагону чергову протитанкових ракетних комплексів Javelin (на суму в $36,5 млн. – ред.).

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко, передає Голос Америки.

За його словами, ця сума не входить в загальну суму військової допомоги США Україні.

"Вони не входять в ту суму допомоги США, але це важливо, тому що це вперше такого роду контакт безпосередньо з Пентагоном. Він відкриває нам шляхи для реалізації інших проектів, про які зараз ведуться переговори", - сказав він.

Єльченко уточнив, що в цьому році Україна отримає допомогу США на суму $698 млн: оборонної допомоги на $250 млн і фінансово-економічної - на $448 млн.

У цьому році запланована передача Україні трьох американських катерів класу Island.

За словами Єльченка, пріоритетом співробітництва Міністерства оборони України та Пентагону в 2020 році визначено посилення українського флоту.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп в зв'язку з нещодавнім припинення фінансування військової допомоги Україні, в проект бюджету на 2021 фінансовий рік запропонував виділити щонайменше $250 млн на допомогу у сфері безпеки і оборони, в тому числі, на придбання протитанкових ракет Javelin.

У серпні Україна і США узгодили умови протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Тим часом, в кінці 2019 Україна і США підписали угоди про постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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