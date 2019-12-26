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26 декабря 2019, четверг, 18:07 214
Силовые структуры 2019-12-26T18:21:55+02:00
Українські Новини
Украинским военным закупят новую партию Javelin из США, 100 украинских бронемашин и другую технику

Украинским военным закупят новую партию Javelin из США, 100 украинских бронемашин и другую технику

Ярина Вацяк
Военная техника, Бронемашина, Артустановка, Минобороны, ВСУ, Армия, Javelin
Javelin. Фото: baomoi.me
Javelin. Фото: baomoi.me

Украина и США подписали соглашения о поставке второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов, Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов "Javelin" производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя. Есть несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов. Говоря несколько, я имею в виду ресурс IV квартала. Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", - отметил замминистра обороны Анатолий Петренко.

Кроме того, он сообщил, что Минобороны в текущем году реализовало 2 контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также 1 контракт с Агентством НАТО по поддержке и поставке.

Как сообщали Українськi Новини, президент США Дональд Трамп в связи с недавним прекращеним финансирования военной помощи Украине, в проект бюджета на 2021 финансовый год предложил выделить по меньшей мере $250 млн на помощь в сфере безопасности и обороны, в том числе, на приобретение противотанковых ракет Javelin.

В августе Украина и США согласовали условия противотанковых ракетных комплексов Javelin. 

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