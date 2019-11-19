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  • Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря
19 ноября 2019, вторник, 10:56 949
Америка 2019-11-19T11:03:16+02:00
Українські Новини
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря

Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря

Украина, США, Импичмент, Военная помощь, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Тем временем как президент Дональд Трамп фактически признался во взяточничестве в скандале с Украиной, заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что приказ о замораживании военной помощи Украине отдал непосредственно президент США Дональд Трамп.

Об этом он рассказал во время дачи показаний комитетам Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте Трампа.

По его словам, на встрече заместителей начальников всех ведомств, которые занимаются международными делами, обсуждался вопрос военной помощи Украине. Представители всех ведомств высказались за восстановление помощи, кроме административно-бюджетного управления.

"Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни заморозить помощь", - сказал Хейл.

Как сообщали Українські Новини, в США началась процедура импичмента Трампа. Ее запустили из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. 

Напомним, Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы.

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