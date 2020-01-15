ГБР откроет колл-центр для связи с семьями героев Небесной сотни

Государственное бюро расследований (ГБР) решило открыть колл-центр для связи с семьями Героев Небесной сотни в рамках расследования уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"Вскоре мы откроем в бюро колл-центр и выделим специальную линию в "делах Майдана". Обратной связью с семьями Героев Небесной сотни и их защитниками будет заниматься отдельный сотрудник ГБР, чтобы вы могли оперативно сообщать нам обо всех проблемах, возникающих в ходе проведения расследований. Я лично буду регулярно проверять все ваши сообщения и держать на контроле реакцию ГБР на них", - сообщила временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.

Она отметила, что за последние 2 недели в бюро были переведены 32 следователя и прокурора из Генеральной прокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые ранее занимались этими расследованиями.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Венедиктова заявляла, что она подаст Президенту Владимиру Зеленскому представление о новой структуре бюро, которая предусматривает создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут заниматься данными делами.

27 декабря Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил врио директора Венедиктову.

Поэтому она решила сложить полжномочия депутата Верховной Рады.

Труба считает, что Венедиктова увольняет "чужих" ей работников, несмотря на их профессионализм.