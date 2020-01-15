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15 января 2020, среда, 08:52 63
Судебная власть 2020-01-15T08:53:38+02:00
Українські Новини
Суд арестовал подозреваемого в организации убийства Окуевой

Суд арестовал подозреваемого в организации убийства Окуевой

Валерия Драгомирова
Святошинский районный суд Киева, Убийство, Игорь Редькин, Амина Окуева
Амина Окуева. Фото: Politeka
Амина Окуева. Фото: Politeka

Святошинский районный суд Киева арестовал подозреваемого в организации убийства бывшего бойца добровольческого батальона сил Антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой Игоря Редькина.

Такое решение суд принял 14 января, передают Українські Новини.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу Редькина на 2 месяца.

Подозреваемый будет находится в СИЗО до 11 марта. Решение может быть обжаловано.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали организатора убийства экс-бойца добровольческого батальона сил АТО Окуевой. На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто.

Также подозреваемый в организации убийства Окуевой не признает свою вину. 

Кроме того, появилось имя и фото возможного убийцы Амины Окуевой

В 2017 году возле Глевахи (Киевская область) обстреляли автомобиль Амины Окуевой. В результате полученных ранений Окуева погибла, Адам Осмаев (муж Окуевой) получил ранения, но выжил.

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