Суд арестовал подозреваемого в организации убийства Окуевой

Святошинский районный суд Киева арестовал подозреваемого в организации убийства бывшего бойца добровольческого батальона сил Антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой Игоря Редькина.

Такое решение суд принял 14 января, передают Українські Новини.



Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу Редькина на 2 месяца.



Подозреваемый будет находится в СИЗО до 11 марта. Решение может быть обжаловано.



Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали организатора убийства экс-бойца добровольческого батальона сил АТО Окуевой. На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто.



Также подозреваемый в организации убийства Окуевой не признает свою вину.



Кроме того, появилось имя и фото возможного убийцы Амины Окуевой.



В 2017 году возле Глевахи (Киевская область) обстреляли автомобиль Амины Окуевой. В результате полученных ранений Окуева погибла, Адам Осмаев (муж Окуевой) получил ранения, но выжил.