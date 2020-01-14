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14 января 2020, вторник, 23:15 83
Внешняя политика 2020-01-15T01:00:01+02:00
Українські Новини
СМИ показали новое видео, где Иран сбивает самолет МАУ: ракет было две

СМИ показали новое видео, где Иран сбивает самолет МАУ: ракет было две

Валерия Драгомирова
Крушение самолета, МАУ, Видео, Иран

В СМИ опубликовали новое видео запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Тегеране (Иран), снятое на камеру наблюдения.

Видео опубликовал базированный в Лондоне персидскоязычный канал Manoto News в Twitter.

На записи видно последовательный запуск двух ракет.

Как сообщали Українські Новини, 8 января после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. В результате катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

Также среди погибших пассажиров были 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Позже Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января. Иранский генерал рассказал, что по ошибке сбили самолет МАУ. По его словам, система ПВО приняла гражданский самолет за крылатую ракету.

Тем временем Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана за то, что сбили украинский самолет МАУ. А также ожидает привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций. 

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