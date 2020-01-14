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14 января 2020, вторник, 21:29 76
Мир 2020-01-14T21:29:31+02:00
Українські Новини
Пожары в Австралии могут стать обычным явлением в будущем, - ученые

Пожары в Австралии могут стать обычным явлением в будущем, - ученые

Елизавета Кесельман
пожары в Австралии, Австралия, Природные катаклизмы
Пожары в Австралии. Скриншот видео FRANCE 24 English
Пожары в Австралии. Скриншот видео FRANCE 24 English

Британские ученые заявили, что масштабные лесные пожары, которые сейчас происходят в Австралии, в будущем могут стать обычным явлением в повседневной жизни. Об этом передает Reuters.

В частности, в своем отчете ученые отдела исследований климатических воздействий в британском Метеорологическом бюро Hadley Center отмечают, что  причиной дальнейших постоянных пожаров может стать глобальное потепление, другими словами, изменение климата привело к увеличению пожаров.

Согласно отчету, данный эффект наблюдается не только в Австралии, но и на западе США и Канаде, в южной Европе, Скандинавии, Амазонии и Сибири.

"В глобальном масштабе времена пожаров удлинились примерно на 25% лесной поверхности Земли, что привело к увеличению средней продолжительности сезона пожаров на 20%", - говорится в отчете.

Как сообщали Українські Новини, сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии. Кроме того, в Австралии из-за пожаров покраснело небо.

Также сообщалось, что в Австралии ожидают новую волну лесных пожаров.

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