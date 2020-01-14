Рада намерена повторно рассмотреть вопрос легализации игорного бизнеса, - Арахамия

Верховная Рада намерена повторно рассмотреть законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса 16 января.Об этом журналистам сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передают Українськi Новини."Послезавтра голосовать будем", - сказал он.Арахамия отметил, что фракция намерена провести собрание для обсуждения вопросов повестки дня в четвер, 16 января.Как сообщали Українські Новини, 19 декабря Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей.20 декабря Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабинета Министров запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Верховной Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса.Позже в СМИ узнали, действительно ли закрылись игровые залы. Кроме того, Авакову напомнили, как он обещал закрыть все игровые автоматы и казино 5 лет назад.