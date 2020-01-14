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  • Рада намерена повторно рассмотреть вопрос легализации игорного бизнеса, - Арахамия
14 января 2020, вторник, 20:45 13
Политика 2020-01-14T20:45:01+02:00
Українські Новини
Рада намерена повторно рассмотреть вопрос легализации игорного бизнеса, - Арахамия

Рада намерена повторно рассмотреть вопрос легализации игорного бизнеса, - Арахамия

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Давид Арахамия, Легализация игорного бизнеса, Игорный бизнес
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Верховная Рада намерена повторно рассмотреть законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса 16 января.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передают Українськi Новини.

"Послезавтра голосовать будем", - сказал он.

Арахамия отметил, что фракция намерена провести собрание для обсуждения вопросов повестки дня в четвер, 16 января.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей.

20 декабря Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабинета Министров запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Верховной Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса.

Позже в СМИ узнали, действительно ли закрылись игровые залы

Кроме того, Авакову напомнили, как он обещал закрыть все игровые автоматы и казино 5 лет назад.

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