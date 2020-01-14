Рада має намір повторно розглянути питання легалізації грального бізнесу, - Арахамія

Верховна Рада має намір повторно розглянути законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу 16 січня.Про це журналістам повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передають Українські Новини."Післязавтра будемо голосувати", - сказав він.Арахамія зазначив, що фракція має намір провести збори для обговорення питань порядку денного у четвер, 16 січня.Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня Рада направила на доопрацювання законопроект про легалізацію грального бізнесу.Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.Також 20 грудня Президент Володимир Зеленський підтвердив зв'язок рішення Кабінету Міністрів заборонити гральний бізнес під виглядом державних лотерей з провалом голосування Верховної Ради за законопроект про легалізацію грального бізнесу.Пізніше в ЗМІ дізналися, чи дійсно закрилися ігрові зали. Крім того, Авакову нагадали, як він обіцяв закрити всі гральні автомати і казино 5 років тому.