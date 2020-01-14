Рада має намір повторно розглянути питання легалізації грального бізнесу, - Арахамія

Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ

У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35

Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59

Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка