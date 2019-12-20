СМИ узнали, действительно ли закрылись игровые залы

И так как сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 прекратить функционирование игорных заведений, журналисты "Страны" решили проверить закрылись ли игровые залы.

Так, сообщается, что все игровые точки в Киеве, которые проверили журналисты, закрыты. Яркие вывески не горят. Расстроенных посетителей поблизости тоже не наблюдается.

Возле вокзала к одной из точек подъехал большой грузовик прямо ко входу, какие-то люди выгружают оборудование.

При этом приложение "Пари Матч" продолжает принимать ставки в сети.

Кроме того, исполняется распоряжение и в других городах. В Одессе с утра закрылись все игровые залы. Из некоторых залов из задних выходов выносят плотно упакованные ящики - персонал игровых залов вывозит оборудование и компьютеры.

"Вывозят не все, лишь мониторы и компьютеры. Все знают, что это временная мера, на месяц – другой. Потом примут закон о легализации игорки и все вернутся на свои места", - пояснил "Стране" источник в руководстве Одесской полиции.



Как сообщали Українські Новини, 20 декабря премьер-министр Алексей Гончарук в социальной сети Facebook сообщил, что Кабмин запретил игорный бизнес под видом гослотерей.



Кроме того, Авакову напомнили, как он обещал закрыть все игровые автоматы и казино 5 лет назад.