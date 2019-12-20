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20 декабря 2019, пятница, 17:41 2269
Общество 2019-12-20T19:00:03+02:00
Українські Новини
Авакову напомнили, как он обещал закрыть все игровые автоматы и казино 5 лет назад

Авакову напомнили, как он обещал закрыть все игровые автоматы и казино 5 лет назад

Ярина Вацяк
соцсети, Казино, Лотерея, Игорный бизнес, Арсен Аваков
Лотерея. Фото: minfin.com.ua
Лотерея. Фото: minfin.com.ua

После того, как министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных заведений, блогеры и журналисты напомнили ему о посте за 2014 год, в котором он уже обещал закрыть все подобные заведения.

Свой пост о закрытии казино и игровых салонов под видом лотерей Аваков написал еще 8 декабря 2014 года.

"МВД остановит функционирование всех игровых (лотерейных) салонов и клубов в Киеве, а затем и по всей стране в ближайшие дни. Милиция более не будет ни арбитром, ни сторожем всех хитроумных сомнительных схем игро-лотерейщиков, через систему заумных справок, экспертиз и решений судов, по сути - ведущих игровую деятельность. Надоели конфликты и компромиссы, за которыми стоят огромные деньги, текущие мимо бюджета. Надоело бессистемное латание дыр", - писал тогда министр.

Этот пост активно начали шерить 20 декабря 2019 года.

"Ну наконец-то))) (2014 год, если что... Все новое — это хорошо забытое старое", - прокомментировал блогер Сергей Наумович.

"К слову о закрытиях игровых залов. Видимо, в 2014 году Арсен Борисович ограничился только постом в фэйсбуке", - говорится в сообщении на странице "Та Ти Шо" в Facebook.

Как сообщали Українські Новини,20 декабр премьер-министр Алексей Гончарук в социальной сети Facebook сообщил, что Кабмин запретил игорный бизнес под видом гослотерей. 

Ранее Владимир Зеленский предлагал построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".

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