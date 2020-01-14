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  • В одном из городов Бразилии построят Украинский культурный центр и площадь Украины
14 января 2020, вторник, 19:32 36
Америка 2020-01-14T20:45:01+02:00
Українські Новини
В одном из городов Бразилии построят Украинский культурный центр и площадь Украины

В одном из городов Бразилии построят Украинский культурный центр и площадь Украины

Таня Войтюк
Культурный центр, Бразилия, Строительство
Площадь в городе Маринга. Фото: Facebook/ @FabiTronenko
Площадь в городе Маринга. Фото: Facebook/ @FabiTronenko

Власти бразильского города Маринга в штате Парана выделила земельные участки для строительства Украинского культурного центра для фольклорной группы "Верховина" и площади Украины.

Об этом сообщили на странице жены украинского посла в Бразилии Фабианы Троненко.

На участке размером в 2.659,49 м² построят культурный центр. На другом участке, размер которой не указан, построят площадь Украины. Рядом с ней будет Украинская церковь.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Бразилии перезапустить совместный космический проект. 

Напомним, десятки тысяч бразильянок митинговали против кандидата в президенты из-за его сексистских высказываний. Позже новый президент Бразилии поссорился с Макроном из-за его жены.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не примет помощь стран "Большой семерки" для борьбы с масштабными пожарами, которые бушуют в лесах Амазонки.

Также в Бразилии на парковке застрелили мэра, после чего убийца пытался покончить с собой. Напомним, в Бразилии мужчина попытался вывести тараканов и случайно взорвал двор.

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