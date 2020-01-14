В одном из городов Бразилии построят Украинский культурный центр и площадь Украины

Об этом сообщили на странице жены украинского посла в Бразилии Фабианы Троненко.

На участке размером в 2.659,49 м² построят культурный центр. На другом участке, размер которой не указан, построят площадь Украины. Рядом с ней будет Украинская церковь.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Бразилии перезапустить совместный космический проект.

Напомним, десятки тысяч бразильянок митинговали против кандидата в президенты из-за его сексистских высказываний. Позже новый президент Бразилии поссорился с Макроном из-за его жены.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не примет помощь стран "Большой семерки" для борьбы с масштабными пожарами, которые бушуют в лесах Амазонки.

Также в Бразилии на парковке застрелили мэра, после чего убийца пытался покончить с собой. Напомним, в Бразилии мужчина попытался вывести тараканов и случайно взорвал двор.