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22 октября 2019, вторник, 13:19 655
Внешняя политика 2019-10-24T04:00:31+03:00
Українські Новини
Зеленский предложил Бразилии перезапустить совместный космический проект

Зеленский предложил Бразилии перезапустить совместный космический проект

Космос, Бразилия, Президент Украины, Владимир Зеленский, Жаир Болсонару
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

В то время, как космос теперь могут покорять субъекты всех форм собственности, Президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом Бразилии Жаиром Болсонару перезапуск совместного космического проекта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию обсудил ряд экономических вопросов и инициатив с бразильским коллегой Жаиром Болсонару... Во время встречи также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара", - сказано в нем.

В ходе разговора стороны отметили взаимную заинтересованность в расширении товарооборота.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии... У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно", - сказал Зеленский.

Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в 2020 году.

22 сентября 2004 года вступил в силу украинско-бразильский договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре "Алькантара". Согласно договору, Украина в лице КБ "Южное" и государственного предприятия "Южмаш" должна разработать и изготовить ракету-носитель "Циклон-4". В декабре 2007 года украинско-бразильское совместное предприятие Alcantara Cyclon Space приступило к монтажно-испытательным работам проекта по строительству в Бразилии стартового комплекса для запуска ракет-носителей "Циклон-4".

Как сообщали Українськi Новини, десятки тысяч бразильянок митинговали против кандидата в президенты из-за его сексистских высказываний. Позже новый президент Бразилии поссорился с Макроном из-за его жены.

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