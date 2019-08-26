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26 августа 2019, понедельник, 23:52 8
Америка 2019-08-26T23:53:46+03:00
Українські Новини
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии

Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии

Пожары в Амазонии из космоса. Фото: twitter.com/astro_luca
Пожары в Амазонии из космоса. Фото: twitter.com/astro_luca

Президент Бразилии Жар Болсонару заявил, что не примет помощь стран "Большой семерки" для борьбы с масштабными пожарами, которые бушуют в лесах Амазонки. Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, Болсонару заявил, что отказывается принять помощь стран "Большой семерки".

По его мнению, это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле".

Также Болсонару назвал такое предложение попыткой вмешиваться в суверенитет страны.

Как сообщали Українські Новини, тропические леса Амазонии часто называют "легкими планеты", поскольку они производят около 20% кислорода на планете. Однако специалист по изменению климата Джонатан Фоли сообщает, что в действительности речь идет о 5%.

Ранее из-за рекордной жары и таяния ледников на Аляске загорелись леса.

Также около 2 тысяч человек были эвакуированы на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров, которые опустошили более 500 гектаров менее чем за сутки. Не менее 250 пожарных, девять вертолетов и два самолета боролись с пламенем вблизи города Валлесеко.

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