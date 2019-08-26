Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии

Президент Бразилии Жар Болсонару заявил, что не примет помощь стран "Большой семерки" для борьбы с масштабными пожарами, которые бушуют в лесах Амазонки. Об этом сообщает Радио Свобода.\r\nТак, Болсонару заявил, что отказывается принять помощь стран "Большой семерки".\r\nПо его мнению, это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле".\r\nТакже Болсонару назвал такое предложение попыткой вмешиваться в суверенитет страны.\r\nКак сообщали Українські Новини, тропические леса Амазонии часто называют "легкими планеты", поскольку они производят около 20% кислорода на планете. Однако специалист по изменению климата Джонатан Фоли сообщает, что в действительности речь идет о 5%.\r\nРанее из-за рекордной жары и таяния ледников на Аляске загорелись леса.\r\nТакже около 2 тысяч человек были эвакуированы на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров, которые опустошили более 500 гектаров менее чем за сутки. Не менее 250 пожарных, девять вертолетов и два самолета боролись с пламенем вблизи города Валлесеко.